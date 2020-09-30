港股格局：林家亨看好比亞迪前景佳

他續指，不論總統選舉結果如何，美股將步入熊市。假如特朗普落敗，美股將立刻踏入熊市，道指至少跌一萬點，拖累港股跌幾千點。另一方面，若他成功連任，由於股市累積升幅高，但實際上企業盈利縮減不少，即將會引發拋售潮，美股亦會慢慢轉向熊市。

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