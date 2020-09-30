港股格局：林家亨看好比亞迪前景佳
2020年09月30日 11:26
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港股周三早段強勢，升幅曾一度擴至逾500點。國農證券董事總經理林家亨表示，股市上升主要因為內房公司風險下降，譬如中國恒大(03333)策略性股東表明不要求提早贖回股權，債務比方面漸趨穩定，帶動內房股升勢。
他指醫藥股可以減持，但受惠「金九銀十」的股份暫不需要減持。例如比亞迪股份(01211)周三早段升逾10%，他指股份前景佳，預期10月銷售續佳，可待好消息公布後才短暫沽出，以避開美國總統大選前美股震盪。
他續指，不論總統選舉結果如何，美股將步入熊市。假如特朗普落敗，美股將立刻踏入熊市，道指至少跌一萬點，拖累港股跌幾千點。另一方面，若他成功連任，由於股市累積升幅高，但實際上企業盈利縮減不少，即將會引發拋售潮，美股亦會慢慢轉向熊市。
阿里巴巴(09988)周三早間升超過3%，他表示市場憧憬螞蟻集團上市，周二股份已正式進入港交所聆訊，市場現正摸索螞蟻定價，造成短期「沖喜」現象。投資者宜在螞蟻定價後沽出，避開美股可能出現見頂回落的衝擊。
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