【專家樓評】李志成：新盤激戰　一手樓交易「報復式」上升？

本港樓市利好因素浮現，疫情逐漸緩和，而且低息環境持續，積壓的購買力得以釋放，估計樓市承接持續向好。

發展商趁市況回暖重拾推盤步伐，多個新盤連環推售，分布於不同地區，不少項目更「貼市價」推售，滿足不同客源需要，搶盡市場焦點，短期凍結部分地區二手購買力。加上不少減價筍盤早前已被消化，二手交投預計會略為放慢，新盤預計暫時續領風騷。

準買家若要了解如何部署資金，必然會參考實力買家及投資者如何做資產配置，近日有調查發現，全港達50.4萬人為千萬富翁，在他們的淨資產中，物業佔比達78%最多，可見富戶仍然秉持「磚頭有價」概念。事實上，各國央行紛紛推行量化寬鬆及減息提振經濟，令市場資金氾濫，勢必推升資產價格，不少人均會買磚頭抗通脹。

觀乎豪宅市況，雖然疫情之下境外買家減少，不過近期大額成交仍然活躍，正所謂「物以罕為貴」，優質豪宅供應稀有，而且業主持貨力一般較強，受實力買家追捧，實屬有價有市。市場憧憬未來如果疫情進一步回穩，中港兩地有機會恢復通關，到時北水重臨，勢將為豪宅承接注入強心針，相信未來樓市交投或呈現「報復式」上升。

香港置業行政總裁 李志成

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