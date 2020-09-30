港股格局：張智威指港股10月維持上落市

信誠證券聯席董事張智威指，內地PMI製造業指數勝預期，港股今日(30日)應聲彈起，但在大市欠北水支持、雙節長假期展開，及憂慮美國總統候選人在選舉辯論中拋出制裁中國言論的情況下，他相信後市會繼續維持上落市格局。

至於油價方面，張智威並不看好其中長線表現，因為疫情未能緩和，全球經濟難以復甦，加上油組聯盟遲遲未能就減產達成協議，油價維持易跌難升格局。他建議，油價未穩下，投資者不宜沾手油股，因隨時賺息蝕價。

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