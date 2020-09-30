天星銀行夥保誠推開戶優惠 指定App用戶可享高息活期存款

虛擬銀行天星銀行宣布，與保險公司保誠合作，為健康應用程式 「Pulse by Prudential」的用戶提供開戶優惠，成功開戶者可享3.6厘高息活期存款年利率。

由即日(30日)起至10月23日，用戶在開立該行戶口前，於「Pulse by Prudential」應用程式先登記有關優惠，再以同一手機號碼於該行手機應用程式註冊並成功開立該行戶口，首2萬元存款，可獲3.6厘高息港幣活期存款年利率，並獲150元現金回贈。

天星銀行替任行政總裁姚文松表示，期待往後繼續共同探討更多合作的可能性，以金融科技提升銀行及保險服務的體驗。

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