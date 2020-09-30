【亂世買金】花旗料今年全球央行購金大降　明年將回升

各國央行近年積極買金，成為金價上漲的推動因素之一。不過，投行花旗預測，今年全球央行的黃金購買將大幅下降，明年將有所回升。

外媒報道，花旗預計2020年全球央行的黃金購買量將降至375噸，較去年的650噸下降約42%，並創10年新低，預計2021年將回升至約450噸左右。滙豐則預計，2020年全球央行的黃金需求為390噸，為10年來第二低水平，預計明年將增至400噸。

花旗指出，俄羅斯央行可能在明年春季重返黃金市場，而中國人民銀行則可能在美國大選後恢復增加黃金儲備。滙豐首席貴金屬分析師James Steel表示，儘管央行黃金需求在2019年和2018年相當強勁，今年有所放緩，但以歷史標準衡量，黃金總的需求並不一定疲弱。

世界黃金協會數據顯示，今年上半年全球央行黃金購買量按年下降39%，至233噸。

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