香港華人悉售澳門華人銀行20%權益　下午復牌

出售事項已取得澳門金管局之批准，並與香港華人集團重整非核心資產之策略相符。此舉為香港華人集團提供變現及釋放其於澳門華人銀行餘下少數權益價值之良機，以及加強香港華人集團用作營運資金及把握其他更佳投資機遇所需之財政資源。

澳門華人銀行為一間澳門持牌信貸機構，其主要業務為於澳門提供銀行、金融及其他相關服務。於2019年12月31日之經審核資產淨值約7.28億澳門元(約7.06億港元）。

據估計，截至2020年12月31日止9個月，香港華人集團將錄得由出售事項引發之非經常性收益約1.35億港元(有待審核，且未扣除開支及稅項)。力寶集團將錄得由出售事項引發之非經常性收益約1億港元(有待審核，且未扣除開支及稅項)，此乃根據上述香港華人集團收益之73.95%計算。

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