樓價續跌：萊坊指數據反映疫情影響　全年睇跌5%

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，差估署私宅售價指數跌幅比預期少，但數據正逐步反映疫情的影響，估計樓市調整仍然持續，現時房地產市場十分畸形，住宅樓價仍然高企，但租金因經濟下跌及失業率高企而持續向下，而商業及街舖的租金及售價亦不斷下跌。

以去年高位計，住宅樓價下跌約4.1%，但以今年1月份計，仍有0.4%升幅，近年樓市股票化，現時重要的因素是本港經濟及中美關係，相信明年樓市會相對平穩，而2020年全年跌幅料約4至5%。

近日疫情轉趨緩和，相信發展商會趁機積極推盤，主打本地需求的民生盤、貨尾及中小型單位。

今年5月起疫情開始緩和時，積聚的購買力正陸續釋放，但要注意的是，在現時經濟寒冬下，這股購買力能否持續到年底，尤其要注意大型企業在年底會否大幅裁員。

住宅樓價仍然高企，相信政府今年內無誘因減辣，預計全年一、二手住宅成交量約5.5萬至5.8宗，一手成交比例料回落至30%。

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