CWT公布一系列人事變動

(1)朱衛軍將辭任執行董事兼聯席主席，且將不再為提名委員會及投資委員會各自的主席以及薪酬委員會及執行委員會各自的成員；

(2)吳浩將獲委任為執行董事兼聯席主席，以及投資委員會主席及執行委員會成員；

(3)執行董事、聯席主席及行政總裁李能將獲委任為提名委員會主席；及

(4)執行董事陳超將獲委任為薪酬委員會成員。

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