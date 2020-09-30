半日沽空金額65億元　平安好醫生佔13%

半日共有547隻股份被沽空，涉及金額65.11億港元，佔大市成交12.47%。平安好醫生沽空金額8.96億元，佔沽空總額13.77%；阿里巴巴沽空金額7.43億元，佔沽空總額11.41%；騰訊沽空金額4.94億元，佔沽空總額7.6%；盈富基金沽空金額約3.35億元，佔沽空總額5.16%；FI二南方恒指沽空金額2.44億元，佔沽空總額3.75%。

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