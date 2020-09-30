中秋節優惠促銷！美聯為KOKO HILLS送出10萬禮券

中秋節長假將至，個別地產代理行聯同發展商為新盤推出優惠促銷。美聯為會德豐地產旗下茶果嶺茶果嶺KOKO HILLS引入「中秋置業賞」，向買家送出總值10萬港元商場購物禮券。

該公司住宅部行政總裁布少明稱，凡於10月1至4日經該行購買項目三房或以上單位之首名買家，可獲價值4萬元的商場購物禮券，購買其他單位的4名買家，可分別獲贈價值1.5萬元購物禮券。優惠先到先得，送完即止。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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