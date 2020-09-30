阿里巴巴與螞蟻集團的中國用戶達10.7億

張指出，數碼化是巨大的歷史發展機遇，阿里巴巴在其中正處於最佳位置。在內需、雲計算大數據和全球化三大增長引擎中，蘊含着未來三到五年內11大戰略機遇。包括進一步發展數字用戶；不斷擴大用戶在阿里巴巴數字經濟體內的消費品類，增加消費總額；利用對消費者的洞察，不斷擴大新供給，進而進行供給側改造；利用數字技術對線上/線下零售業態進行數碼化創新或者改造；將支付寶從數字支付出口(Digital check out)升級為數字生活入口(Digital check in)；阿里巴巴商業操作系統幫助消費品企業實現端到端數碼化經營；物流全產業鏈的要素數碼化及智能化營運；所有企業都要上雲，替代原有IT基礎設施；企業全面走向雲上協同辦公；在零售、金融、公共服務、交通、醫療等若干行業形成雲+大數據+智能應用；阿里數字生態走向全球市場。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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