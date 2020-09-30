異動股：中廣核新能源潛在私有化終止 股價跌穿1元
2020年09月30日 13:41
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中廣核新能源(01811)公布，董事會獲潛在要約人告知其已決定不會進一步進行可能私有化。該公司股價周三(30日)午後隨即急插，最多曾跌逾27%，低見0.97元，重近今年1月底盤中低位，現價0.99元，仍失守1元。
今年3月，該集團公布，董事會接獲公司間接控股股東中國廣核集團通知，表示其現時正考慮一項利用其全資附屬公司中國廣核能源國際控股，作為潛在要約人以協議安排的方式將公司私有化的建議，有關行動可能會導致公司除牌。
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