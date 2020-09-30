樓價續跌：利嘉閣指疫情倘再爆發 恐再跌價3%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，香港第三波疫情爆發，差估署私人住宅售價指數連跌兩月，但隨着9月份疫情轉緩，預計9月及10月樓價可先止跌、再回升。

差估署最新數據顯示，8月私人住宅售價指數報380.6點，較7月下跌1.07%，為近6個月以來最大跌幅。總結今年首八個月，售價指數升幅收窄至僅0.37%，與去年5月歷史高位396.9點比較，則累跌4.10%。

該指數主要反映7月下旬及8月上旬的實際市況，第三波疫情令市場氣氛較淡，業主減價情況增加令樓價跌勢加劇。不過，陳氏指出，疫情在8月中後，單日確診宗數持續減少，加上限聚措施陸續放寬，利好市場交投。預期9月份樓價指數有望止跌回穩，而只要疫情不再大規模爆發，10月份料可重拾升軌。

今年首8個月售價指數升幅收窄至僅0.37%。陳海潮續稱，首8個月樓價與去年底比較仍錄輕微升幅，預期9月份可維持平穩，踏入第四季將為全年升跌關鍵。若然疫情維持穩定，加上一手加快推盤帶動整體樓市氣氛，料下季樓價有機會錄得3%至5%的升幅。不過，假如疫情反覆，甚至爆發第四波，則樓價恐受壓再跌3%。

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