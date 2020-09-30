調查：僅15.8%認知障礙症患者有投保　照顧者壓力大

認知障礙症的照顧者在身心及財務方面，承受極大壓力，調查顯示，超過七成的認知障礙症在職照顧者有高風險照顧壓力！滙豐保險香港行政總裁文德華表示，希望可以支援更多在職認知障礙症照顧者，以及加強公眾了解認知障礙症。

滙豐保險透過和公私營機構合作，推出認知障礙保障，以改善本地認知障礙症患者及其照顧者的財務狀況。研究發現，只有15.8%認知障礙症患者有購買保險，在職照顧者的財務壓力尤大，多達53%的認知障礙症患者現時依靠家人的經濟支持。另外，46.8%表示依靠長者生活津貼、40.9%靠儲蓄過活。

值得留意的是，有35.7%的在職照顧者表示，每周照顧認知障礙症患者的時間相當於全職工作的一半工時，至少20小時。

調查指，有73.7%在職照顧者表示，承受高風險的照顧壓力，46.2%則表示有抑鬱症狀，有51.5%受訪者表示面臨至少2種上述風險，可見在職照顧者的心理壓力「爆燈」。

文表示，作為保險公司，深信保險可以作為其中一種解決方案，該行亦提供財務保障，包括為診斷患上嚴重認知障礙症的客戶推出「認知障礙保障」附加保障， 可提供額外100%基本計劃之每月保證年金金額，以確保長期財務確定性。

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