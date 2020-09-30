英國經濟：次季GDP萎縮21.5%　史上最差兼陷技術性衰退

英國國家統計數據公布，第二季度GDP年為-21.5%，前值為-21.7%，預期為-21.7%。這是自1955年有記錄以來英國經濟錄得的最大季度跌幅，並連續第二個季度出現下滑，陷入技術性衰退。

英國家庭儲蓄率在第二季度升至創紀錄的29.1%，而第一季度為9.6%；第二季度經常帳為-28，預期為-4，前值為-211。

此外，英國9月Nationwide房價指數月率為0.9%，預期為0.5%，前值為2%。

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