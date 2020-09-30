日媒：為防美國禁令　中芯大舉囤積設備及零件

報道指，中芯向美國、歐洲及日本的上游供應商採購的規模，已超越2020年全年需求。採購項目包含蝕刻(etching)、微影(lithography)與晶圓清洗機(wafer cleaning)等製程設備、測試機台，而用於維持設備運作的相關耗材採購量，也都超過一年所需。

報道引述消息人士表示，為擴大這些相關設備存貨，中芯更與其他中國晶片廠合作部屬中央倉庫，以利相關廠商得以共同使用。中芯積極補貨的情況，與之前華為在美方禁令前大舉囤貨的情況類似。

中芯高管早前表示，今年資本支出從31億美元提升到67億美元，創歷史新高，且是去年全年營收的兩倍。

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