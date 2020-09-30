日媒：為防美國禁令 中芯大舉囤積設備及零件
2020年09月30日 14:17
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上周傳出美國擬對中芯國際(00981)下禁令，日本傳媒報道，中芯為減少出口限制的影響，過去幾個月來增加進口生產設備與關鍵替換零組件，甚至與中國晶片廠合作建立中央倉庫應戰。
報道指，中芯向美國、歐洲及日本的上游供應商採購的規模，已超越2020年全年需求。採購項目包含蝕刻(etching)、微影(lithography)與晶圓清洗機(wafer cleaning)等製程設備、測試機台，而用於維持設備運作的相關耗材採購量，也都超過一年所需。
報道引述消息人士表示，為擴大這些相關設備存貨，中芯更與其他中國晶片廠合作部屬中央倉庫，以利相關廠商得以共同使用。中芯積極補貨的情況，與之前華為在美方禁令前大舉囤貨的情況類似。
中芯高管早前表示，今年資本支出從31億美元提升到67億美元，創歷史新高，且是去年全年營收的兩倍。
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