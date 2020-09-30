新冠肺炎：電商借力！美傳統零售業今年破產倒閉恐創紀錄

面對電商興起的挑戰，傳統零售業多年前已被「睇死」。結果一如玩具反斗城及Sears等曾風光一時的零售巨企，在電商日漸茁壯下慢慢萎縮，最終更被淘汰。而今年爆發的新冠肺炎更像是傳統零售業迎來了死神，加速行業的凋零。

根據會計公司BDO USA的數據，2020年上半年似乎破產、清盤及倒閉的企業數又創下紀錄。上半年就有18家零售商聲請第11章破產保護，進入下半年又繼續增加，7月和8月就增加了11家，今年迄今破產數量已經較2019全年總和還要多。

疫情為已經火熱的電商添一把火，燒得讓陷入困境的J.C. Penney和Nieman Marcus更難脫困，今年破產聲請主要來自鞋類和服飾店，顯然消費者在疫情時期也更拮据花費，且因不外出而降低打扮需求。

即使是倖存下來的零售商，也可能不得不縮減商店數量。今年至8月中旬，已經有超過一萬家實體店面臨關閉，再次超越了2019全年總和。儘管其中多數是因為公司破產，也有一些純粹是業務縮皮，例如Bed Bath & Beyond和Gap，一些分析師統計，到今年年底約有 2.5萬家實體商店將永久關閉。

倘若今年剩餘時間再添加20家以上零售商尋求破產保護，那麼今年總數就會超過金融危機後的2010年，所創下的48家紀錄。

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