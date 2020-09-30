新冠肺炎：日本地價3年來首次下跌　遊客區最傷？

日本國土交通省周二(29日)公布2020年基準地價(截至7月1日)，顯示全國平均地價下跌0.6%，是3年來首次下跌，而之前受惠訪日遊客的地區，今年明顯疲弱。

外媒報道，是次基準地價調查是受新冠肺炎疫情影響後的首次大規模調查，以所有用途的土地來看，日本平均地價跌0.6%，三大都市圈持平，地方圈跌0.8%；而全國約2萬個調查地區有60.1%錄得跌幅，只有21.4%是上升的。

新冠肺炎衝擊大城市，東京、大阪和名古屋的下跌區數量比上升區多，遊客熱門區影響大。以京都市的商業用地來看，11個區有9個區升幅收窄，東山區2019年按年升22.3%，今年僅升0.9%。另東京淺草也有相似情況，筑波快線淺草站周邊商業地去年升逾31%，今年只升2.6%。

除了商業地，住宅地亦受波及，三大都市圈的住宅地跌0.3%，相隔7年再次轉跌，人氣最旺的東京23區今年僅升1.4%，與去年升4.6%比較明顯放緩。

惟札幌、仙台、廣島、福岡等4個城市支撐今年地價，9成調查地點保持升勢，主要是放寬地積比等推動，以及大規模再開發中心區域。

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