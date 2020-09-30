黃埔花園海景三房勁劈295萬　低市價8%沽

中原周德龍表示，紅磡黃埔花園7期1座高層D室，實用面積763方呎，屬三房套房連儲物室間隔，外望海景，原叫價1,680萬元，最終累減295萬元，以1,385萬元易手，呎價18,152元，成交價較市價低約8%，新買家屬於換樓客，於疫情緩和下議價成功。原業主於1989年2月以147.8萬元買入單位，持貨31年，帳面獲利1,237.2萬元，單位升值超過8倍。

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