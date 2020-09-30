拜華為禁令所賜 三星智能手機8月市佔率再居首位

受惠於美國政府的華為禁令，8月南韓三星電子的智能手機以22%的全球市佔率，再度成為銷售冠軍。

外媒引述市場調研公司Counterpoint Research數據顯示，今年8月三星的智能手機以22%全球市佔率拿下第一，華為以16%的市佔率屈居次席；蘋果公司(Apple Inc.)iPhone的市佔率12%，小米則為11%。

華為智能手機的全球市佔率，在今年4月超過三星居第一位，當時華為的市佔率達到21%，以些微差距贏過三星的20%。受到新冠肺炎疫期影響，三星的高階機種Galaxy S20銷售不振，行銷重點的印度市場也因為防疫封鎖政策受到衝擊。

不過隨着中、印兩國的邊境衝突惡化，南亞的反華情緒日續升溫，三星智能手機在印度市場的銷售表現回復升勢。

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