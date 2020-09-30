人幣見貿戰以來最大漲幅 美元淪為利差交易貨幣

人民幣第3季升值3.6%至人民幣6.82元，為中美貿易戰以來最大升幅。相比之下，市場普遍睇淡美元，美元繼日圓及歐元後，成為利差交易(carry trade)的融資標的。

新加坡銀行首席經濟師Mansoor Mohi-uddin表示，人民幣上升，大致原因是過去2年來加徵關稅的後果。匯市目前反映的是，美國總統大選前不會再加徵任何關稅。

中國大陸亦受惠美國債利息下跌，反映聯儲局以降息對抗新冠肺炎疫情所造成的經濟不良影響，也令中國10年期國債利息高於同期美債利息2個百分點。

人民幣有望因為外資湧入而趨升。外媒指，國際指數公司富時羅素(FTSE Russell)本月決定明年將中國國債納入富時世界國債指數(World Government Bond Index，WGBI)，可望湧進更多外資，而中國4月至6月間的國際證券投資突破420億美元。

人民幣上升大致符合美元對主要貨幣普遍走弱的趨勢。美元對六種主要貨幣的美匯指數今季下跌3.6%，創2017年第2季以來最大跌幅。

瑞士私人銀行Lombard Odier外匯策略主管Vasileios Gkionakis指，美元仍高估10%到15%，他預期美元未來一年繼續貶值。他打算美元作為融資貨幣，買入亞洲新興貨幣，包括人民幣、韓圜及新台幣。

惟並非所有投資者都深信美元持續貶值，亦有人押注美元上升，認為美國總統大選或出現勝負差距極近的結果，又如冬天令新冠肺炎疫情加劇，強化美元作為避險貨幣的角色。

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