又見血！柏匯開放戶460萬沽　帳面蝕近10萬離場

香港置業朱永健表示，筲箕灣柏匯9月全月暫錄約4宗買賣，與8月零成交比較，表現活躍。該盤中層B室，開放式間隔，實用面積約210方呎，放盤5個月獲外區客接洽，經議價後以約460萬港元成交，呎價約21,905元。

新買家見單位樓䶖新及入場費金額細，睇樓1次即火速入市。原業主於2015年8月以約469.6萬元購入，持貨5年轉手帳面蝕讓約近10萬元離場。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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