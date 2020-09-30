二手成交：卓爾居兩房戶賣819萬元　創同類單位新高

首置客把握機會入市，美聯謝志遠表示，屯門卓爾居5座高層E室，實用面積537方呎，兩房間隔，上月叫價約830萬港元放售，吸引首置客洽商承接，雙方議價後終減價約11萬元，以819萬元成交，創同類型單位新高，呎價約15,251元。原業主於2015年以約225萬元購入，5年物業升值逾2.6倍。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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