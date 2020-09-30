新盤動向：柏傲莊I最快下周開價及開放示範單位
2020年09月30日 15:28
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黃浩賢(右3)
大批大型新盤部署第四季蜂擁開售。新世界發展(00017)營業及市務部總監黃浩賢稱，旗下沙田大圍站項目正式命名為柏傲莊，首期柏傲莊I的樓書有機會於今(30日)上網，最快下周隨即開價及開放示範單位，售價將參考同區溱岸8號做價。 他透露，項目第1、2期已獲批出預售樓花同意書，2期有機會於10月緊接推出，兩期合共約2,200伙。其中首期主要單位間隔介乎一至四房，當中一、兩房各佔約30%，約40%為三房，而2期更設有開放式戶。 至於項目第3期提供約800伙，暫未有推售時間表。
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