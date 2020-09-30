中美金融戰：小心十月驚奇！大選前美揭曉匯率操縱國名單

外國傳媒報道，美國原定4月出版的匯率報告一再延期，10月將是下半年報告的預定出版日，究竟是兩份報告一次過披露？還是一併再延遲？由於美國一直藉此針對人民幣，故市場相信美國總統特朗普有機會為選情而「出招」。

分析指出，美國財政部連續第三次遲延應每半年發布之「國際經濟及外匯報告」(簡稱匯率報告)，這技術上毫無困難在法定4月發布的報告，一延再延，結果是最佳狀況將與10月報告一起「上菜」，是為總統大選尋覓發布時機？還是為貿易談判再找籌碼？

依據美國《2015年貿易便利化和貿易執行法》(U.S. 2015 Trade Facilitation and Trade Enforcement Act.)列入匯率操縱國標準，指雙邊貿易差額，經常帳差額和外匯市場干預程度等三項超過所設定的門檻(對美貿易順差大於200億美元、經常帳順差佔GDP逾3%、持續單邊干預匯市致淨買超GDP 2%以上)。

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