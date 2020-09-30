二手樓價指數按周回升　第三季下跌0.97%

中原城市領先指數CCL最新報176.74點，按周微升0.08%，結束2周連跌，連續5周企穩176點水平。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.69點，按周微跌0.06%，連續5周企穩179點水平。CCL(中小型單位)報177.24點，按周微跌0.03%，連續5周企穩177點水平。三大整體指數持續窄幅徘徊，相信快將尋底成功。

CCL(大型單位)報174.12點，按周升0.74%，升幅為11周以來最大，並結束3周連跌，有尋底迹象。

CCL早前跌幅持續收窄，本周更輕微回升，是尋底快將完成的迹象。預期CCL有機會於176點上下見底，展望中秋前後樓價可以重拾升軌，兼且於10月中下旬公布的CCL開始反映。

九龍CCL_Mass報174.58點，按周升0.93%，結束2周連跌。港島CCL_Mass報184.41點，按周跌0.75%。港九兩區樓價繼續反覆尋底，預料快將見底。新界東CCL_Mass報189.64點，按周升0.07%。新界西CCL_Mass報164.11點，按周跌0.79%。新界兩區樓價仍然高於5周前低位，率先尋底成功。

以正式買賣合約日期計，2020年第三季CCL跌0.97%，CCL Mass跌1.12%，CCL(中小型單位)跌1.16%，CCL(大型單位)升0.05%，港島跌1.89%，九龍跌2.46%，新界東跌0.36%，新界西升1.25%。第三季新界西樓價率先止跌回升，推動整體樓價於第四季重拾升軌。

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