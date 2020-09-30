【市後重點睇】道期跌248點　港匯企7.7501

美匯指數回升至93.97；離岸人民幣(CNH)報6.8152；港匯強勢企7.7501；美元兌日圓企105.57；歐元續回落至1.1732；英鎊處1.2815。金價報每安士1,887美元。油價偏軟，布油報40.7美元；紐油39美元上落。道指期貨跌248點。

●市後關注點

-20:15 美國9月ADP私人職位增長

-20:30 美國第2季國內生產總值(GDP)

-21:45 美國9月芝加哥採購經理指數(PMI)

-22:00 美國8月待完成房屋銷售

●【全球攬炒】殼牌2022年底料裁員最多9,000人。

●【亂世買金】花旗料今年全球央行購金大降，明年將回升。

●IMF：人民幣佔全球外匯儲備比例創新高。

●【搶人才】台灣六大上市公股銀行高薪招攬香港專才。

●【超低息環境】淡馬錫發債籌27.5億美元，包括長達50年期債券。

●英國經濟：次季GDP萎縮21.5%，史上最差兼陷技術性衰退。

●摩通承認15名交易員涉欺詐，將繳逾71億元罰款。

●美國財政部促國會挽救成千上萬的航空公司職位。

●新加坡8月外幣存款按月跌0.4%至7449億坡元，按年仍增13%。

●日本8月工業產值按年挫13.3%，零售銷售好過預期。

●阿里巴巴CFO：料阿里雲將在2021財年內轉虧為盈。

●中國經濟：

-內地9月財新製造業PMI微降至53。

-人民銀行：任何單位及個人不得拒收人民幣現金。

●新冠肺炎：紐約破產申請半年飆40%，金融風暴以來最多。

●新股專輯：傳有券商允許投資者20倍槓桿認購螞蟻H股。

●標普維持香港AA+信貸評級，展望穩定。

●天星銀行夥保誠推開戶優惠，指定App用戶可享高息活期存款。

●中秋節優惠促銷！美聯為KOKO HILLS送出10萬禮券。

●差估署：8月私宅售價指數再跌1.1%，連挫兩個月。

-本港8月各區細單位均價俱跌，九龍區挫6%最傷。

●二手樓價指數按周回升，第三季下跌0.97%。

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