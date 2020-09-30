市場驚11月大選後更混亂　道指期貨挫逾200點

外國傳媒報道，美國總統大選辯論結束後，雖然民主黨總統候選人拜登表現較現任總統特朗普優勝，但帶給外界的感覺是「更多的混亂」，也有部分市場參與者擔心拜登對市場較不友善的政見，因此道指期貨現跌逾200點。

美國媒體指出，市場希望看到的是，此次辯論能在11月選舉之前，達到「塵埃落定」的效果，而非無窮無盡的爭吵，但今次辯論顯然並不盡市場之意。金融機構KKM Financial執董Daniel Deming稱，很明顯，在11月3日選舉結束之前，短線波動的壓力不會結束，事實上，辯論會帶來的是更多的不確定性。

市場交易商Bannockburn Global Forex市場策略長Marc Chandler更直言，許多人看過辯論會後的感受，恐怕是很「醜陋」，改變不了大家所要支持的人選。

事實上，雖然拜登目前民調領先，但市場也擔憂拜登的政見，包括企業稅增稅及加強監管等，但另一方面，拜登也有可能更願意緩解貿易戰，或提出刺激經濟的紓困法案等。

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