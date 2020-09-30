金融市場難收貨！白宮前官員：首場總統大選辯論讓美國難堪

美股道指期貨目前偏軟，跌逾240點。外國傳媒報道，美國白宮前聯絡室主任史卡拉穆奇周三(30日)表示，今年總統大選第一場辯論讓美國感到難堪。「我不認為有人贏了。坦白說，這場辯論讓這個國家有點難堪。」

他說：「我不喜歡這場辯論，我想大多數人都不喜歡」，並認為需要有個更好的制度來控制即將到來的辯論。我們看到了這場辯論，這是一場令人討厭的辯論，可以說是一場插話比賽。」

他又認為，拜登將贏得11月大選，「拜登氣勢十足，他不像特朗普那樣走極端。我認為拜登會打敗特朗普的。」

特朗普與拜登將在10月15日和22日再次進行電視辯論。

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