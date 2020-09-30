聯想控股出售英保險業務股權　涉1.74億鎊

PIC是一家在英格蘭和威爾士註冊成立的有限公司，主要經營業務為通過買斷及買入養老保險為英國的定額養老金基金提供保險。PIC的營運附屬公司Pension Insurance Corporation plc在英格蘭和威爾士註冊，由PRA授權並由英國的金融行為監管局和PRA監管。

集團預期，出售事項所得款項將用作未來的潛在長期投資機會。

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