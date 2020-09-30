恒生銀行宣派第3次中期息0.8元 按年減少四成
2020年09月30日 16:36
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恒生銀行(00011)宣布，派發2020年度第3次中期股息每股0.8元。對比2019年度的第3次中期股息每股1.4元，大減42.85%。
是期股息將於今年11月5日，派發予於今年10月19日名列本行股東名冊內之股東。該行指，是期股息不應被視為全年溢利或全年股息金額之指標。
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