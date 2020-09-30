新世界發展全年基本溢利65億元 派息1.48元
2020年09月30日 16:36
東網電視更多新聞短片
新世界發展(00017)公布，截至2020年6月30日止全年度業績，錄得基本溢利65.889億港元，按年跌25.2%；股東應佔溢利10.96億元，按年跌93.9%。派末期股息每股1.48元。全年股息2.04元，與2019財政年度持平。公司期內收入590.07億元，按年跌23.1%。
公司全年度錄得合同銷售金額約130億元，執行副主席鄭志剛在網上業績發布會上表示，公司計劃2021至2023年的3個財政年度，每年樓宇合約銷售200億元。
他對香港樓市前景感到審慎樂觀和有信心，相信新冠肺炎疫情對樓市的影響屬短期性質，而市場對住宅的剛性需求大，「等待換樓改善生活的人仲好多」，而在低息環境之下，他料中小型樓宇的樓價會保持平穩，而中高端物業樓價會有約5%升幅。
至於集團大圍站上蓋項目，第一期已取得預售樓花同意書，並計劃在10月中推出市場發售。而由於區內很久沒有這麼大型的項目推出，加上本身的物業設計等因素影響，故他對有關項目的銷售有信心。
至於集團的中國的收租項目，他料未來幾年的收入複合增長可達雙位數字。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！