【產經直播】港股第四季可扭轉悶局？
2020年09月30日 16:41
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美國總統大選舉行首場電視辯論，加上中國9月製造業PMI勝預期。港股第三季最後一個交易日(30日)高開273點，曾升505點高見23,780點。大市第四季係咪可以扭轉悶局？假期後應該點部署？
新經濟股假期前帶頭做好，ATMXJ係咪已經擺脫早前弱勢？其中阿里雲預料明年內扭虧為盈，另外智能物流網絡菜鳥亦預期今個財政年度達成正經營現金流，帶動阿里巴巴(09988)周三(30日)抽升，咩位吼得過？
有分析料內地新能源汽車在未來15年將加速發展，最多會達至60%市佔率，刺激汽車股板塊做好，比亞迪股份(01211)更創上市新高，高見121.5元，吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)亦彈升，到底邊隻汽車股最值博？
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