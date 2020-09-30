建銀國際金融及交銀亞洲前負責人員保薦失職　禁重投業界5年

建銀國際金融及交銀亞洲的前負責人員賴文偉因未有履行其作為保薦人主要人員，在負責監督兩宗上市申請時的監督職責，遭香港證監會禁止他重投業界5年，由2020年9月29日起至2025年9月28日止，並獲上訴審裁處的確認。

證監會在早前對建銀國際金融及交銀亞洲採取紀律行動後，作出上述的決定。建銀國際金融因保薦福建東亞上市時，未能履行職責於2018年被罰款2,400萬元；交銀亞洲則因保薦中國惠農上市失職，於2017年被罰1,500萬元。

證監會發現，建銀國際金融及交銀亞洲在分別擔任福建東亞及中國惠農的上市申請獨家保薦人期間所干犯的缺失，可歸因於賴本身的疏忽所致。

賴在關鍵時間是建銀國際金融的企業融資董事總經理及負責人員，但卻沒有履行作為保薦人主要人員的以下職責，包括妥善監督就福建東亞、其海外客戶及他們的第三方付款方之間的第三方付款安排所進行的盡職審查過程；用心判斷福建東亞有關第三方付款的解釋是否合理，儘管在盡職審查過程中出現了各項預警迹象；及監督與福建東亞的客戶所進行的盡職審查訪談。

在處理中國惠農的上市申請期間，賴是交銀亞洲的董事總經理、投資銀行部主管及負責人員，但卻沒有履行他作為保薦人主要人員的職責，包括在簽署及向香港聯交所提交上市申請前，採取適當的步驟以確保盡職審查工作符合相關監管規定；及向交銀亞洲的交易小組作出充分的指示及監督，以確保能就在提交上市申請至聯交所發回上市申請期間所重複出現的某些問題，向聯交所和證監會提供已妥為核實的資料。

證監會法規執行部執行董事魏建新表示，針對涉及中國惠農及福建東亞上市申請的保薦人及保薦人主要人員所採取的紀律行動，反映了證監會對他們作為首次公開招股程序和市場質素把關者的角色的重視。保薦人亦應特別注意上訴審裁處的裁定向市場所傳達的強烈而清晰的訊息，就是保薦人主要人員應妥善監督交易小組的工作並就其負上全責。

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