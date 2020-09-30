綠城管理出售景觀設計及諮詢服務公司2%股權

完成後，綠城房地產建設管理集團持股降至48.9999%，所售公司不再為綠城管理附屬公司，但將入帳列作於集團聯營公司的投資，並將採用權益法作為聯營公司入帳及併入集團的財務業績。

綠城管理解釋，所售公司從事景觀建設業務，其涉及建設原材料的巨額成本且並非以服務為主，與集團採取輕資產代建業務模式的戰略方向並不一致。

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