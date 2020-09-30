金管局：8月認可機構存款總額升2.7%

香港金融管理局數據顯示，今年8月份認可機構的存款總額上升2.7%，其中港元存款上升4.8%，外幣存款則上升0.4%。至於人民幣存款亦上升2%，於8月底為6,717億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於8月份則為5,303億元人民幣。

另外，8月份貸款與墊款總額上升2.3%，其中在香港使用的包括貿易融資等貸款較上月上升3.4%，在香港境外使用的貸款則微跌0.1%。由於港元貸款升幅較港元存款大，港元貸存比率由7月底的85.0%，微升至8月底的85.1%。

金管局指，8月份新股認購活動導致該月的存款及貸款上升，若撇除新股認購貸款及所產生的存款，8月份存款總額及港元存款分別上升0.9%及1.4%，8月份貸款與墊款總額則微跌0.1%。

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