新盤動向：火炭大型項目籌備開售 間隔一至三房為主

沙田區新盤競爭升溫。中洲置業表示，旗下計劃年內推出的沙田港鐵火炭站旁大型住宅項目，將會是公司在港首個推出新盤，目前仍正待批預售樓花同意書，並積極為開售作準備，樓盤名稱現時仍未落實，將於稍後正式公布，相信將為買家帶來煥然一新感受。

項目設有4幢住宅大樓，並建有住客會所及購物商場，將提供約1,335伙，單位間隔以一至三房為主，並有小量特色單位。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020