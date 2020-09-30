荃灣4地擬改劃住宅　提供7580個公私營單位

政府積極改劃土地以增加房屋供應，規劃署、土木工程拓展署及房屋署等向荃灣區議會作出諮詢，擬改劃4幅土地作住宅用途，合共提供7,580個公私營單位。

文件顯示，其中兩幅現為綠化地帶的土地，擬改作私人住宅用途，預計可供興建合共約1,880伙。面積較大的一幅鄰近油柑頭村，佔地約4.93公頃，用地連接寶豐路，南面為屯門公路，西面為油柑頭食水配水庫及濾水廠。現建議改為「住宅(乙類)6」地帶，作中密度私宅發展，可建總樓面約1,046,280方呎，將提供約1,390個單位。

另一幅為屯門公路以南的寶豐台，地盤面積約0.84公頃，南面為一號九龍山頂，擬改劃作「住宅(乙類)7」用途，以興建中密度私宅，樓面面積約314,315方呎，單位數目約490伙。

至於兩項公營房屋改劃方案，包括一幅為荃灣二號食水配水庫及周邊山坡用地鄰近象山邨，面積約6.42公頃，現為「政府、機構或社區」、「休憩用地」及「住宅(甲類)」用途，擬改作「住宅(甲類)21」地帶作公營房屋發展，將建5幢住宅大樓、小學和公共運輸交匯處、社福及醫療設施大樓，單位數量約4,000伙，預計容納11,200人。

最後一幅為前葵涌公立學校校址及毗鄰政府土地，地盤面積約1.46公頃，計劃以6.7倍地積比率，發展1,700個公營房屋單位。

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