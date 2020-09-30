通訊局批准Now TV股權轉予香港電訊

電盈於今年8月6日公布，建議將Now TV業務售予旗下的香港電訊，代價2.5億美元(約19.5億港元)。

通訊局續指，上述股權結構變動周三完成後，電盈媒體成為香港電訊的全資附屬公司，而電盈仍然是香港電訊持有的電盈媒體具表決權股份的最終表決控股人。該局信納電盈媒體在股權變動後，會繼續遵守《廣播條例》(第562章)及其收費電視牌照所有對其適用的規管要求，並會按照牌照條款履行其投資承諾，因此給予批准。

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