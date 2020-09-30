克魯格曼：特朗普稅務問題揭示「未來數周全球好大鑊」

經常批評美國總統特朗普施政的2008年諾貝爾經濟學獎克魯格曼在其外媒專欄撰文指出，有關於特朗普納稅申報記錄的重磅報道是一件新聞學的傑作。這個團隊理應得到特別的贊譽，因為他們讓普通讀者也能讀懂他們的發現，不會在細節中迷失。

但就像特朗普時代的許多其他揭示一樣，稅務問題的新聞也屬於「震驚但不足為奇」的類別。許多觀察人士早就推測特朗普納稅很少或者根本不納稅，他聲稱自己在商業上的輝煌成功純屬虛構，而且他已經負債累累。現在，這一切基本都得到了證實。但這對美國的未來而言又意味着什麼呢？

他指出，當讀完報道，很快發現自己開始思考......商業資本結構理論！毫無疑問，對很多人來說，特朗普的稅務問題被揭露的要點肯定是「750美元？真的假的？」特朗普比千千萬萬努力維持生計、辛勞工作的美國人繳稅還少，這事實令人憤慨。但這件事也很容易在幾秒之內就解釋清楚，所以拜登競選團隊才以此為主題迅速發布了一則廣告。

然而，特朗普的避稅行為本身倒沒那麼重要，事實上，他把自己的生意做得非常糟糕。這有甚麼重要呢？選民似乎總是相信，強大的商界領袖擁有領導整個國家的技能和知識。他們誤會了。即使是真正的好商人——如前總統胡佛(Herbert Hoover)這樣的人——往往都不擅長制定公共政策，包括經濟政策，因為經營企業所需的技能與領導國家所需的技能是完全不同的。

特朗普的例子應驗了一個古老的笑話：他不是一個好商人，只是在電視上扮演了這個角色。因此，他在政策制定上一直倒霉也就不足為奇了。從外交到基礎設施到貿易戰再到抗擊疫情，幾乎在所有方面，他都是邁達斯(Midas，希臘神話中點石成金的國王)的反面。

報道最重要的啟示是，它證實了許多觀察人士已經在懷疑的另一件事：特朗普個人負債達到數億美元，目前還不清楚他是否有能力償還。在任命敏感的政府職位時，個人財務麻煩一直是個危險信號，因為那是對腐敗的公開邀請。

因此，這個國家的最高執法和國安官員——他的商業帝國已經提供了許多施加不適當影響的機會——被債務淹沒的消息令人不寒而栗。

更要留意的是，作為債務纏身的企業所有者，是傾向於冒很大的風險，哪怕勝算很低，因為如果運氣好，他們或許能自我拯救；如果運氣不好，那也是別人的問題。正面是他們贏，反面是債權人輸。

於是，現在我們有了一個負債累累的企業主，他有各種動機去從事不法行為，而且一直不肯說自己會在輸掉之後接受選舉結果。克魯格曼反問：「你不害怕接下來幾周會發生甚麼？」

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