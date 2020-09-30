鄭志剛：料樓市平穩　擬未來3年每年售樓200億元

他對香港樓市前景感到審慎樂觀和有信心，相信新冠肺炎疫情對樓市的影響屬短期性質，而市場對住宅的剛性需求大，「等待換樓改善生活的人仲好多」，而在低息環境之下，他料中小型樓宇的樓價會保持平穩，而中高端物業樓價會有約5%升幅。

至於集團大圍站上蓋項目，第一期已取得預售樓花同意書，並計劃在10月中推出市場發售。而由於區內很久沒有這麼大型的項目推出，加上本身的物業設計等因素影響，故他對有關項目的銷售有信心。

至於集團的中國的收租項目，他料未來幾年的收入複合增長可達雙位數字。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020