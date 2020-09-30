虛銀富融銀行啟動試業 推外匯買賣服務
2020年09月30日 17:42
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最後一間虛擬銀行終於有動作，富融銀行今日(30日)宣布啟動試業，為首家虛擬銀行推出外匯買賣服務！富融由騰訊(00700)、港交所(00388)、商人鄭志剛等牽頭成立，首批獲邀參與的個人客戶有1,000人，試業初期提供儲蓄、定期存款、本地轉帳與支付，以及外匯買賣服務，低至10元人民幣、10元美元，以及10元港元。
定期及儲蓄存款服務均設有港元、人民幣和美元。由即日起至今年10月31日，港元定期存款可享利率5厘。而由即日起至今年12月31日止，客戶可以隨時免手續費提取定期存款。
儲蓄存款服務不設最低存款額要求及最低戶口結餘收費。由即日起至今年10月31日，港元、人民幣及美元存款都可享儲蓄存款利率1厘。
本地轉帳及支付服可支援轉數快(FPS)及本地轉帳，包括港元、人民幣及美元，亦可支援即時支付結算系統(RTGS)。
有關試業活動將透過金管局的金融科技監管沙盒進行，該行行政總裁岑志豪表示，作為首間推出外匯買賣服務的虛擬銀行，會持續改善產品和服務，目前正與內地和海外多個合作夥伴進行洽談，期望在世界各地提供更多資源。
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