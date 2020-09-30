虛銀富融銀行啟動試業　推外匯買賣服務

定期及儲蓄存款服務均設有港元、人民幣和美元。由即日起至今年10月31日，港元定期存款可享利率5厘。而由即日起至今年12月31日止，客戶可以隨時免手續費提取定期存款。

儲蓄存款服務不設最低存款額要求及最低戶口結餘收費。由即日起至今年10月31日，港元、人民幣及美元存款都可享儲蓄存款利率1厘。

本地轉帳及支付服可支援轉數快(FPS)及本地轉帳，包括港元、人民幣及美元，亦可支援即時支付結算系統(RTGS)。

有關試業活動將透過金管局的金融科技監管沙盒進行，該行行政總裁岑志豪表示，作為首間推出外匯買賣服務的虛擬銀行，會持續改善產品和服務，目前正與內地和海外多個合作夥伴進行洽談，期望在世界各地提供更多資源。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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