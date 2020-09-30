新創建：盼疫情快受控　暫未受惠會展業資助計劃

另外，被問到政府設立總額10.2億元的會議展覽業資助計劃時，馬氏表示，因該計劃資助貿發局參展商、國際會議主辦機構等，而由於暫時未有該類活動舉辦，所以公司未能受惠。他盼疫情改善令業務復甦。

至於公司主要的收入來源內地收費公路業務，馬紹祥指，年初時因為疫情，公司跟隨內地政策而暫停收費，要到5月才恢復收費，其中15條收費道路，收入回復去年12月時的水平，而汽車流量按年升3%，顯示復甦勢頭不錯。

公司過去3年出售非核心業務，包括新巴和城巴等，累計套現近90億元。執行董事何智恒表示，現今市況是現金為王（cash is king），證明公司相關策略對穩定財務奏效。至於套現所得，何指，會繼續物色新項目併購，對象為需要有即時可提供收入的業務，並與公司現時手頭業務相關的資產或生意。

另外，公司去年11月完成收購的富通保險，會否倣效其他同業的做法上市。何表示，目前專注做好該業務，暫無考慮過上市計劃。

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