世紀大瘟疫正為世界帶來「4大改變」？

有分析認為，今年一場世紀大瘟疫，正為世界帶來「4大改變」。

首先：疫情帶來的影響遠超預期！當疫情爆發之初，世界普遍以為幾個月內疫情就會得到控制，但若以香港機場8月進出旅客只有3.58萬人，比去年同期減少98.8%來看，這個疫情恐怕會較大家預期的更久，想要出門旅遊的民眾可能要再忍耐。

其次，疫情加大世界分裂，尤其是中美關係因疫情加速惡化，甚至連英國也和中國鬧翻，特別在香港問題上，英國站回「五眼聯盟」的核心。而疫苗也使美國民眾對中國好感度下降，這也使得兩黨總統候選人都必須對中國擺出強硬。

第三：疫情源自中國，但在抗疫中，意外發現女性領導人較男性領導人優秀。

最後：疫情逼使全球央行大開水喉，拚命印錢救經濟，在利率低到不能再低的情況下，全球股市成為救活經濟的「解藥」。這讓人聯想到1985年，當時有人說：「股市與樓市會無視經濟好壞繼續上升，現在的情景好像又重現！」

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