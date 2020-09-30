別奢望經濟V彈！美消費者慳皮　將減少今年假期開支

外國傳媒報道，根據諮詢公司Accenture針對1,500名美國消費者的調查顯示，許多美國人正為比過去規模較小的「聚會」做準備，平均預期花費將比去年減少，也計劃減少店內購物，降低染疫風險。

61%消費者表示，有計劃減少在店內購物，減少染疫風險，同樣的比例消費者稱，他們更有可能會在表明致力於健康、安全和衞生的店家購物。超過40%表示，他們不會向因疫情裁員或減少員工福利的零售商購物。更有超過3/4的受訪者希望零售商在感恩節關門，讓員工休息，以便和他們的家人共度時光。

值得留意的是，美國人願意花錢的意欲減少，受訪者平均計劃在今年的假期支出540美元(約4,212港元)，較去年平均預期支出637美元(約4,968港元)減少近100美元。

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