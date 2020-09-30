灣仔電腦特區劏舖劈至僅85萬沽　7年蝕近百萬元

商場劏舖繼續錄得蝕讓個案。據土地註冊處資料，灣仔軒尼詩道298號廣生行大廈A座298電腦特區1樓單號舖，實用面積約52方呎，以85萬港元登記成交，呎價約16.3萬元。

環亞拍賣董事總經理區蘊聰表示，舖位之前曾經在拍賣行開價118萬元，最後減至80萬亦未能拍出，最後經買賣雙方磋商後成功售出。根據資料顯示，原業主在2013年以178萬元購入舖位，7年舖位帳面貶值93萬元或約52%。

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