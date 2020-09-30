【全球救市】越南今年第三度減息　冀助經濟復甦

外國傳媒報道，越南央行周三(30日)宣布減息0.5厘，將再融資利率調降至4厘，並將重貼現率降至2.5厘，預定10月1日生效。

該國1個月期至6個月內的越南盾存款利率上限，則從4.25厘降至4厘。

由於疫情爆發，加上越南在部分地區實施封鎖措施，越南央行先前在3月減息，後來又在5月再次減息，今次則是第3次。越南政府估計，今年該國經濟增長2至2.5%。

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