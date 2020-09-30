【全球放水】擬跟聯儲局！歐央行考慮讓通脹超標

繼美國聯儲局後，歐洲央行也為調整貨幣政策做準備，包括可能承諾讓通脹超標。行長拉加德表示，有必要研究一項使通脹暫時超過當前目標的策略。

她說：「如果可行，這項策略可強化貨幣政策的能力，以穩定經濟。這是因為此通脹超標的承諾提升了通脹預期，因而降低了實際利率。」

事實上，聯儲局今年稍早前已同意，開始將平均通脹目標設定為2%，使其有空間讓通脹超標，以彌補之前未達標。這意味着美國更寬鬆的貨幣政策將持續更久一段時間。

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