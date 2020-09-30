A股快報：白雲山擬分拆子企廣州醫藥H股上市

據通告，今次廣州醫藥H股發行的初始發行規模，將為不超過經擴大後總股本的25%，並授予全球協調人不超過上述H股初始發行規模15%的超額配售權，悉數行使超額配售權後，預計發行總規模不超過發行後總股本的27.71%。集資用途將根據廣州醫藥股東大會或其董事會屆時審議批准的用途確定。

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