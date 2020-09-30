美國大選：拜登及特朗普怎看「中國及經濟政策」？

美國總統首場辯論於周三(30日)結束，有媒體整理了拜登及特朗普的「中國及經濟政策」立場：

【對中國態度】

拜登維持政策主軸，主張關稅危害美國，並抨擊特朗普關稅政策，表示特朗普實行的關稅戰並未如願解決貿易逆差問題，反而因此造成更多貿易赤字。

特朗普維持對中國一貫強硬態度，重申中國是疫情元兇。

【經濟】

特朗普提到，在中國散播疫情前，美國經濟表現非常優異，美國在他任內建立了歷史性的經濟增長，增加近70萬個工作機會。

拜登斥責特朗普浪費了前總統奧巴馬時期建立的經濟基礎，使美國更疲弱、分裂且暴力，並說他之前擔任副總統時，帶領美國從低谷復甦，更強調若實行「買美貨」經濟計劃，將能為美國帶來1萬億美元的經濟增長。

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